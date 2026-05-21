Robatori per alunatge en una joieria d’Alzira amb importants destrosses

Una joieria del centre comercial Carrefour d’Alzira ha patit este diumenge de matinada un robatori per alunatge que ha deixat importants destrosses a l’interior de l’establiment.
Els fets es van produir cap a les sis del matí, quan els assaltants van accedir a la joieria després d’encastar un vehicle contra el local.
Segons el propietari d’ALZIJOYA, els autors actuaren de forma molt ràpida i perfectament organitzada.
El gerent de la joieria, Ismael Furió, ha explicat que tant la Policia Nacional com ell mateix van arribar al lloc en pocs minuts després de rebre l’avís de la central d’alarmes.
Els lladres, que anaven completament coberts, utilitzaren un vehicle preparat amb estructures metàl·liques per poder rebentar l’accés al negoci. Segons el propietari, els assaltants van actuar en només dos minuts i mig i van aconseguir superar totes les mesures de seguretat instal·lades.
El robatori ha provocat nombrosos danys materials a l’interior de la joieria, que ha quedat pràcticament destrossada després de l’assalt.
Des de l’empresa han volgut alertar altres comerços i professionals del sector davant l’augment d’este tipus de robatoris comesos per grups altament preparats. Mentrestant, la Policía Nacional manté oberta la investigació per tractar d’identificar els autors del succés.