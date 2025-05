Guadassuar acull una nova edició de la Fira Orienta’t al Centre Cultural.

Una iniciativa organitzada per l’Ajuntament de Guadassuar i la Regidoria d’Educació que ofereix a l’alumnat dels diferents centres educatius de la localitat informació sobre estudis, formació i eixides professionals.

L’objectiu és oferir-los totes les eines al seu abast per a prendre decisions sobre el seu futur a mitjà i curt termini.

La fira va dirigida a l’alumnat d’ESO,per tal de donarli a conèixer les possibles vessants educatives que poden triar. Així mateix, s’oferiran unes jornades de portes obertes per atendre els dubtes i preguntes d’algunes famílies o joves de forma més personalitzada.

Alumnes com els del IES han participat mitjançant tallers i dinàmiques per endinsar-se en el que poden trobar en l’oferta educativa dels centres educatius.

Com és costum, els alumnes que es troben decidint el seu futur tindran l’oportunitat de visitar la fira, on hi haurà més d’una quinzena d’estands d’informació de centres educatius, a més d’activitats grupals i orientació personalitzada.