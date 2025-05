Israel Pérez: “El Nan@fest reafirma Alzira com a epicentre de la cultura familiar a la Ribera”

Este cap de setmana hem viscut a Alzira una edició extraordinària del Nan@fest, el festival de música per a les famílies que s’ha celebrat per 9 anys consecutius i que enguany ha fet un pas endavant amb la seua ampliació a dos dies d’activitats ininterrompudes al parc de l’Alquenència.

Al llarg de les dues jornades s’ha mantingut una gran afluència de públic. Una participació entusiasta i una atmosfera vibrant han sigut les claus de l’èxit d’esta edició.

En aquest sentit, la valoració del regidor de Cultura, Innovació i Bon Govern, Israel Pérez, ha estat molt positiva: “El Nan@fest reafirma Alzira com a epicentre de la cultura familiar a la Ribera. L’aposta per estendre el Nan@fest a dos jornades ha resultat tot un encert.

Hem pogut comprovar com milers de famílies d’Alzira i de municipis veïns han omplit els espais dissenyats per a l’ocasió, participant activament en tallers, espectacles, concerts i jocs. Activitats pensades per a xiquets i xiquetes de totes les edats, que han pogut experimentar la cultura d’una manera lúdica, creativa i propera.”

El parc de l’Alquenència s’ha transformat en un escenari a l’aire lliure, punt de trobada de música, entreteniment, activitats i tallers que han conviscut de manera natural, generant una experiència única tant per als menuts com per als adults.

“El Nan@fest exemplifica a la perfecció el model de cultura que des de l’Ajuntament d’Alzira volem impulsar: una cultura accessible, de qualitat, pensada per a tots els públics i que fomente la participació activa de la ciutadania. No es tracta només de consumir cultura, sinó de viure-la, de ser-ne protagonistes“, ha afegit el regidor.

La innovació en el format del festival i la disposició amb espais temàtics, itineraris artístics i zones de descans familiar, permet oferir una programació adaptada a les necessitats de les famílies de hui en dia, creant moments de convivència i memòries compartides per a gaudir.

La resposta del públic confirma que el Nan@fest no sols s’ha consolidat, sinó que també ha esdevingut un referent cultural a tota la Ribera. “Cada vegada són més les persones que ens visiten des d’altres poblacions per gaudir d’este esdeveniment, fet que reforça la projecció d’Alzira com una ciutat dinàmica, creativa i oberta“, ha explicat Pérez.

Des de fa 9 anys, este festival ha donat l’oportunitat de donar usos culturals al Parc de l’Alquenència, contribuint a teixir una ciutat més viva i cohesionada, on els espais públics es converteixen en llocs de convivència, creixement i benestar.

El regidor ha volgut agrair a totes les persones, artistes, col·lectius i serveis municipals que han fet possible el Nan@fest i reconéixer la implicació dels més menuts, que amb el seu comportament cívic i la seua il·lusió han contribuït a fer d’este festival una experiència memorable.

Amb la mirada posada en el futur, des de la Regidoria de Cultura, Innovació i Bon Govern ja estan compromesos en projectes com el pròxim Nanofest, que en 2026 arriba a la dècima edició. “Continuarem treballant perquè Alzira siga un referent en l’àmbit cultural i familiar, perquè la cultura és, sens dubte, un motor de transformació i progrés per al nostre municipi“, ha conclòs el regidor.