La Unió denuncia una nova pujada del 2% en les alertes de fruites i hortalisses importades amb matèries actives no autoritzades

La Unió Europea segueix sense moure fitxa malgrat que les dades del sistema europeu d’alertes en aliments reflecteixen que en els quatre primers mesos de l’any hi ha hagut un nou increment del 2% en les intercepcions de fruites i hortalisses de països tercers amb matèries actives no autoritzades o amb un LMR superior al permés a la UE, segons denuncia LA UNIÓ.

De les 304 intercepcions de 2024 s’ha passat a les 311 d’enguany i tot això Malgrat que a l’abril han descendit. LA UNIÓ ressalta d’aquest quadrimestre l’augment de les alertes d’un producte emergent en el camp valencià com és l’alvocat. De 3 alertes en 2024 s’ha arribat fins a les 7 d’aquest 2025, cosa que significa un increment del 133%, tots ells per ús abusiu de cadmi des del Perú, principal país exportador d’alvocats al mercat comunitari, seguit del Marroc.

L’organització proposa de nou a la Comissió Europea un augment al 50% del control d’identitat i físics a les fruites i hortalisses dels països amb major nombre d’intercepcions. Reclama així mateix que s’amplie el període d’aquestes mesures a un any. Si durant qualsevol dels mesos d’aquest període, s’observa un increment del 5% de les alertes en algun producte, l’organització planteja el tancament de les importacions d’aquests països i dels productes agrícoles amb restes de pesticides no autoritzats a la UE o que superen els LMR establits.

LA UNIÓ insisteix en la necessitat d’establir mecanismes de reciprocitat en els estàndards de producció entre els productes importats i europeus. Com per exemple, les clàusules espill, ja quasi oblidades, ni tampoc de cap mena de compromís sobre la reducció de matèries actives en tercers països com es duu a terme a la Unió Europea.

LA UNIÓ reitera que els productes importats complisquen amb els mateixos estàndards de producció que els que s’exigeix als llauradors europeus. “Nosaltres fem veritables esforços en la reducció de l’ús de pesticides que ens han provocat més dificultats per a controlar les plagues i majors costos productius que hem d’assumir, mentre els productes importats entren sense respectar els estàndards productius que ens exigeixen les autoritats de la Comissió Europea”,