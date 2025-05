Miguel Barrachina subratlla la rellevància del sector oleícola en el desenvolupament rural

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat “el paper estratègic que exerceix el sector oleícola en la dinamització del medi rural”

Remarcant la seua capacitat per a generar ocupació, fixar població al territori i preservar tradicions agrícoles profundament arrelades a la Comunitat Valenciana.

Barrachina ha realitzat aquestes declaracions durant la jornada organitzada en col·laboració amb IberOleum, en el marc del patrocini de la Guia dels Millors Olis d’Oliva Verge Extra (AOVE) d’Espanya 2024-2025, on la Comunitat Valenciana ha incrementat notablement la seua presència institucional.

Oli valencià, qualitat i tradició

Durant l’esdeveniment, que ha reunit experts i productors del sector, s’ha posat en valor la qualitat de l’oli valencià i el seu paper clau en l’economia rural i la preservació del paisatge. Barrachina ha subratllat que “amb més de 91.000 hectàrees d’oliveres, aquest cultiu és fonamental no sols per a la producció agrícola, sinó també per a la conservació de la biodiversitat i la lluita contra l’erosió”.

Tot i representar una petita fracció de la producció nacional, la Comunitat Valenciana és un referent en varietats autòctones i en la qualitat del seu oli, amb exemples com la Farga, Alfafara, Villalonga o Blanqueta.

Suport davant les dificultats

El conseller ha fet referència a les ajudes específiques de la Generalitat per a pal·liar els efectes de la sequera i les condicions adverses que afronta el sector. Dues de les mesures destacades han sigut:

Una subvenció addicional del 90 % en l’assegurança agrària per a cultius de secà com l’olivera, la qual cosa redueix el cost a tan sols 38 euros per cada 100 assegurats .

com l’olivera, la qual cosa redueix el cost a tan sols . Ajuts directes per valor de 17 milions d’euros, que beneficien 30.000 productors i 175.000 hectàrees de cultiu.

A més, ha reiterat el compromís del seu departament amb el control de plagues com la Mosca de l’Olivera i malalties com la Xylella fastidiosa.

Guia IberOleum 2025: prestigi i reconeixement

Durant la jornada s’ha realitzat l’acte de lliurament de la Guia IberOleum 2025, una de les publicacions més prestigioses en l’àmbit oleícola espanyol. En aquesta edició, 17 empreses valencianes han participat amb un total de 20 olis destacats, tot i les dificultats de la campanya.

El patrocini de la Conselleria ha permés la inscripció de fins a dues mostres per entitat, amb un límit de 40 mostres registrades, impulsant així la presència valenciana en aquesta guia de referència.

Barrachina ha conclòs assenyalant que “la Guia IberOleum és una plataforma de prestigi nacional que dona visibilitat als nostres productes i obri portes a nous mercats, reconeixent el treball i l’excel·lència dels nostres productors”.