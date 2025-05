Sueca oferix una programació d’oci juvenil diversa i enriquidora per al mes de maig

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca ha presentat la programació d’oci juvenil per al mes de maig, que inclou un ampli ventall d’activitats pensades per a la població més jove del municipi.

L’objectiu, segons ha destacat la regidora Roser Viñoles, és fomentar “un oci saludable, creatiu i amb valors”.

“L’oci juvenil no és només distracció, sinó també una eina per a la convivència, el pensament crític i la participació activa”, ha assegurat Viñoles, qui aposta per activitats que contribuïsquen al creixement personal i social dels joves.

Entre les propostes més destacades de la programació es troben:

Divendres 16 de maig, a les 18 h, al Casal Jove , s’inaugurarà l’exposició instal·lativa ‘Habitant-me’ de Paula IbizaR , una mostra immersiva que convida el públic a explorar un espai íntim simbòlic, vinculat a la feminitat i l’expressió personal.

, s’inaugurarà l’exposició instal·lativa , una mostra immersiva que convida el públic a explorar un espai íntim simbòlic, vinculat a la feminitat i l’expressió personal. Diumenge 18 de maig, a les 18.30 h , sessió de Canta Contes ‘Olélé Moliba Makasi’ , en commemoració del Dia de la Família (15 de maig) . L’activitat, adreçada al públic infantil, forma part dels cicles de Salut Comunitària i Igualtat .

, sessió de , en commemoració del . L’activitat, adreçada al públic infantil, forma part dels . Dissabte 24 de maig , Sueca celebrarà la 4a Trobada de Muixerangues , amb motiu del 20 aniversari de la Muixeranga de Sueca . Participaran també la Colla Jove Muixeranga de València i la Carabassota de Guadassuar , amb cercavila, dinar de germanor, tallers infantils i discomòbil amb DJs de la Ribera .

, Sueca celebrarà la , amb motiu del . Participaran també la i la , amb . Divendres 30 de maig, a les 17 h , l’associació L’Aquelarre de la Ribera Baixa oferirà un Cafè col·loqui al voltant de l’obra ‘Xiqueta invisible’ , amb la presència de l’autora Melissa Ruiz López , qui aborda temes com el masclisme i la construcció familiar .

, l’associació oferirà un , amb la presència de l’autora , qui aborda temes com el . Dissabte 31 de maig, a les 11 h, Taller d’Astronomia Infantil organitzat pel club Sutrail, per a públic a partir de 6 anys, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l’Astronomia.

A més, durant tot el mes, romandrà oberta la inscripció per al Curs de Monitor/a de Temps Lliure, que finalitza el 30 de maig. La informació detallada es pot consultar a: www.sueca.es.

Per a Viñoles, esta programació representa “un pas més cap a una oferta més inclusiva, diversa i connectada amb les inquietuds de la joventut”.