Alberic clausura amb èxit la Setmana Cultural de la Gent Gran amb una gran paella de germanor

L’Ajuntament d’Alberic ha tancat la Setmana Cultural de la Gent Gran amb una paella de germanor per a 150 persones celebrada este diumenge a la Glorieta.

Amb aquest acte es posava punt final a una setmana repleta d’activitats lúdiques, culturals i socials pensades per als veïns i veïnes de més edat del municipi.

Un dels moments més emotius de la setmana va tindre lloc el dissabte de vesprada al Teatre Liceu, on es va celebrar la Gala Benèfica de l’AECC d’Alberic, amb l’objectiu de recaudar fons per a l’Associació Espanyola Contra el Càncer. L’acte, presentat per Pau Valero i Pau Morata, va comptar amb les actuacions del conjunt instrumental de vents de l’Orquestra Sicània, el Club de Gimnàstica Rítmica d’Alberic i l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Alberic.

Una setmana plena d’activitats per als majors d’Alberic

La programació va arrancar el dilluns 5 de maig amb un taller de decoració de tote bags, a càrrec de Proactives, al local de les Ames de Casa. Dimarts 6 es va celebrar un animat macrobingo a la Llar dels Jubilats, i el dimecres es va dur a terme un segon taller creatiu de Proactives, centrat en la creació de papallones decoratives.

Dijous 8 de maig, el Teatre Liceu acollí l’espectacle “Teatre Reviscolar”, mentre que el divendres 9, les regidories de Cultura i Patrimoni van presentar els nous tòtems turístics que s’instal·laran prompte als llocs més emblemàtics del municipi.

El consistori aposta per continuar la iniciativa

L’alcalde, Toño Carratalá, i la regidora de Cultura, Isabel Beta, han destacat “la magnífica acollida que ha tingut esta nova edició”, subratllant la importància d’escoltar les necessitats dels diferents grups d’edat del poble. Segons Carratalá, “vist l’èxit de participació, tenim clar que seguirem treballant per a no perdre esta bonica iniciativa”.

La Setmana Cultural de la Gent Gran es consolida així com una cita ineludible dins del calendari anual d’Alberic, posant en valor el paper actiu i participatiu de les persones majors en la vida cultural del municipi.