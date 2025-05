Comença a Betxí el cicle de jornades de l’aguacate impulsat per AVA-ASAJA i ASOPROA

La localitat de Betxí acollirà demà, 14 de maig, la primera de les jornades informatives sobre el cultiu de l’aguacate a la Comunitat Valenciana, un cicle organitzat per AVA-ASAJA i l’Associació de Productors d’Aguacates (ASOPROA).

L’objectiu d’estes trobades és formar i assessorar els agricultors sobre tècniques de cultiu, criteris de qualitat, comercialització i els principals reptes d’esta alternativa agrícola en auge.

Les jornades, patrocinades per Fertinagro Biotech i AgroBank, es desenvoluparan en municipis de les tres províncies valencianes amb condicions climàtiques favorables per a la producció d’aguacate. A més de Betxí, ja s’han confirmat sessions a Benicarló (15 de maig), Benifairó de les Valls (20 de maig), Picassent (27 de maig) i Ondara (3 de juny). ASOPROA no descarta ampliar el calendari si hi ha més localitats interessades.

Durant les xarrades, professionals del sector exposaran informació pràctica i actualitzada. Alejandro Melià, enginyer agrònom i membre del comitè executiu d’ASOPROA, abordarà els principals reptes del cultiu. Alejandro Alcaraz, de Fertinagro, presentarà tecnologies per a una nutrició eficient, i Joan Pons analitzarà la comercialització i els estàndards de qualitat del producte.

Cada jornada finalitzarà amb una taula redona oberta a preguntes del públic, afavorint l’intercanvi de coneixements i experiències. Esta iniciativa pretén posar en valor l’aguacate com a cultiu amb gran potencial de futur, ajudant els agricultors a millorar la rendibilitat de les seues explotacions.

A més, AVA-ASAJA i ASOPROA aprofitaran per compartir les reivindicacions del sector, com ara la promoció de marques d’origen com “Aguacates CV”, la lluita contra els robatoris, i la investigació per a reduir l’ús d’aigua i fertilitzants, adaptant-se a l’escenari de sequera i canvi climàtic.