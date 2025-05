Educació impulsa un nou decret de convivència amb “tolerància zero” davant la violència als centres

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha presentat el borrador del nou Decret de Convivència en el sistema educatiu valencià, que posa l’accent en la “tolerància zero” davant qualsevol tipus de violència en els centres escolars.

Així ho ha anunciat la directora general d’Innovació i Inclusió Educativa, Xaro Escrig, durant la seua exposició davant la Mesa Sectorial d’Educació.

El decret busca garantir una convivència positiva i segura en els centres, i respon a les necessitats expressades tant per la comunitat educativa com per la societat actual. Entre les novetats més destacades, el text reforça l’autoritat del professorat, establint que qualsevol dany, agressió o ofensa cap al personal docent en exercici de les seues funcions es considerarà circumstància agreujant.

Un marc normatiu clar per a una escola segura i inclusiva

Es tracta d’un decret amb vocació de claredat, que pretén acabar amb la confusió normativa generada pel Decret 195/2022, que no comptava amb una ordenança desenvolupadora. El nou text normatiu defineix procediments, drets i obligacions per garantir la convivència i el benestar als centres educatius.

“El nou decret parteix de la idea que l’escola ha de ser un espai on l’alumnat se senta respectat, acollit i protegit al llarg de totes les etapes educatives”, ha manifestat Escrig, qui ha subratllat que la convivència ha de ser un pilar essencial per a construir una societat justa i equitativa.

Prevenció, salut mental i protecció dels més vulnerables

El decret contempla mesures específiques per:

Fomentar una educació digital responsable

Promoure la salut mental i el desenvolupament integral de l’alumnat

Prevenir conflictes i violències, especialment en l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), per a qui es preveu consideració agreujant si són víctimes.

Els centres educatius, dins de la seua autonomia pedagògica i organitzativa, podran concretar les seues normes de convivència segons els criteris del seu Projecte Educatiu. El decret serà obligatori en els centres públics i concertats, mentre que els privats podran acollir-se voluntàriament.

Formació per a tota la comunitat educativa

Un altre eix fonamental del decret és la formació. Educació impulsarà plans formatius en matèria de convivència, inclusió, benestar i salut mental, adreçats a docents, famílies i altres agents educatius, amb eines per fomentar un clima escolar positiu.

Finalment, el text estableix criteris d’actuació clars per a casos d’incompliment de les normes, garantint sempre que en la seua aplicació prevalga l’interés superior del menor.

“Amb este decret volem donar resposta a una necessitat real dels centres i posar les bases d’una escola més segura, justa i respectuosa per a tot l’alumnat”, ha conclòs la directora general.