El Consell obri un nou termini per sol·licitar les ajudes per vehicles sinistrats en la riuada del 29 d’octubre

El Consell ha aprovat un nou decret per habilitar un segon termini de 15 dies hàbils per a la presentació de sol·licituds d’ajudes urgents destinades a pal·liar les conseqüències econòmiques per la pèrdua de vehicles sinistrats durant la riuada del 29 d’octubre de 2024 en diversos municipis de la Comunitat Valenciana.

El nou període s’iniciarà a partir del dia següent a la publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i les sol·licituds es podran presentar tant telemàticament com presencialment.

Les persones afectades poden tramitar la sol·licitud:

Preferentment en línia a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb un tràmit únic i sense necessitat de cita prèvia .

a través de la seu electrònica de la Generalitat, amb un i . Presencialment a les Oficines PROP o en les oficines de registre de l’Agència Tributària Valenciana.

Aquest nou termini es justifica per les especials circumstàncies de les persones damnificades i per la complexitat de les ajudes, que van fer que moltes no pogueren presentar la documentació dins del termini inicial, que finalitzà el passat 28 de febrer.

La quantia màxima global destinada a aquestes ajudes és de 250 milions d’euros, i ja s’han rebut 86.906 sol·licituds. Els imports s’estableixen segons el tipus de vehicle afectat:

250 euros per a ciclomotors

750 euros per a motocicletes

2.000 euros per a turismes, furgonetes i similars

2.500 euros per a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda

Amb aquesta nova convocatòria, el Consell vol garantir que ningú es quede fora per raons administratives, reforçant el seu compromís amb les persones afectades per catàstrofes naturals.