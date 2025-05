La Diputació aprova set nous projectes a sis pobles de la Ribera amb una inversió d’1,1 milions d’euros

Corbera i El Mareny concentren les inversions més altes, amb 493.000 i 300.000 euros respectivament



Fortaleny, Tous, Càrcer i Benimodo completen la llista amb actuacions de millora urbana i serveis bàsics



Enguix destaca la flexibilitat del Pla Obert i Mompó anima els ajuntaments a “executar fins a l’últim euro”

La Diputació de València ha donat llum verda a set projectes nous que es desenvoluparan en sis municipis de la Ribera (tres de la Ribera Baixa i tres de la Ribera Alta), amb una inversió global de 1.110.707 euros dins del Pla Obert d’Inversions.

Projectes destacats:

Corbera: Reforma del parc del carrer Miguel Hernández ( 493.000 € )

Reforma del parc del carrer Miguel Hernández ( ) El Mareny de Barraquetes: Adquisició de solar per a edifici d’ús públic ( 300.000 € )

Adquisició de solar per a edifici d’ús públic ( ) Fortaleny: Millores en la piscina de xapoteig, vestuaris i un camp de bàsquet 3×3 ( 78.000 € ), i compra de parcel·la per a zona recreativa ( 50.000 € )

Millores en la piscina de xapoteig, vestuaris i un camp de bàsquet 3×3 ( ), i compra de parcel·la per a zona recreativa ( ) Tous: Ampliació de la planta de tractament d’aigua potable ( 121.000 € )

Ampliació de la planta de tractament d’aigua potable ( ) Càrcer: Renovació del parc infantil a la plaça Generalitat ( 48.000 € )

Renovació del parc infantil a la plaça Generalitat ( ) Benimodo: Substitució del paviment de cautxú al parc de la Diputació (18.000 €)

La Ribera Baixa suma així 923.000 euros d’inversió, mentre que la Ribera Alta rep 187.000 euros amb les tres actuacions aprovades.

Un pla sense terminis i amb finançament garantit

El Pla Obert, que compta amb un pressupost global de 350 milions d’euros, ha aprovat 414 projectes i ja ha destinat 63,4 milions a actuacions en marxa. En paraules de la vicepresidenta Natàlia Enguix, la clau del programa és “la flexibilitat per als ajuntaments, que poden presentar els seus projectes en qualsevol moment de la legislatura”. Per a enguany, hi ha 105 milions pressupostats.

El president Vicent Mompó ha remarcat que el pla “impulsa actuacions amb impacte directe en la qualitat de vida” i ha instat els municipis a “no deixar cap euro per gastar”.

La Diputació ha aprovat este mes 38 projectes en 29 municipis de 13 comarques, entre ells la Ribera Baixa i la Ribera Alta, que continuen reforçant les seues infraestructures locals amb suport provincial.