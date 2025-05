La Generalitat destina 12,6 milions a la modernització de la Sèquia Reial del Xúquer per garantir l’eficiència hídrica

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reafirmat el compromís del Consell amb la modernització del regadiu com a mesura clau per garantir l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua.

Durant l’acte simbòlic de la Suelta de les Aigües de la Sèquia Reial del Xúquer, celebrat a Antella, Barrachina ha destacat que la Generalitat ha invertit 12,6 milions d’euros en les obres de modernització d’esta infraestructura històrica, mitjançant un conveni signat el passat mes de juliol.

Col·laboració entre administracions i regants

“El projecte és un exemple de com el treball conjunt entre administracions i regants dona fruits positius tant per a l’agricultura com per al medi ambient”, ha declarat el conseller.

La modernització del sistema de regadiu no només millora la productivitat agrària, sinó que també optimitza els cabals del riu Xúquer i els aportaments a l’Albufera, millorant les condicions ecològiques del parc natural.

Inversions hídriques i digitalització rural

Barrachina ha avançat que, a banda d’esta actuació, s’estan executant obres en altres tres sectors, amb una inversió addicional de 14 milions d’euros. Estes accions responen a una estratègia global de sostenibilitat hídrica, digitalització del medi rural i prevenció de l’escassetat d’aigua.

“El futur passa per aprofitar fins a l’última gota d’aigua disponible. Sense aigua no hi ha agricultura, i per això este esforç inversor és essencial”, ha assegurat el conseller.

Pressupost 2025: 69,4 milions per a infraestructures d’aigua

En el pressupost de 2025, la Conselleria d’Agricultura ha previst una partida de 69,4 milions d’euros per a infraestructures hídriques, un increment del 60 % respecte a exercicis anteriors. D’eixos fons, 38,8 milions es destinaran directament a modernització de regadius.

Entre altres actuacions, es contempla la reutilització d’aigües depurades, la construcció d’embassaments, xarxes de distribució i canalització de rambles i barrancs.

Diferències amb el Govern central

Finalment, Barrachina ha remarcat les diferències entre la política hídrica del Consell de Carlos Mazón, centrada en inversions, i la del Govern d’Espanya, que ha qualificat de “política de retallades sense fonament tècnic i amb motivació política”.

“La nostra obligació és protegir els recursos hídrics de la Comunitat Valenciana i evitar que es convertisca en un desert dins d’Europa”, ha conclòs.