L’Ajuntament de l’Alcúdia ampliarà els horaris de la biblioteca gràcies a la moció de Compromís

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha aprovat, per unanimitat, una moció presentada per Compromís per l’Alcúdia per ampliar els horaris de la biblioteca municipal.

La portaveu de Compromís, Raquel Coronado, va explicar que el retall d’horari d’aquest any ha suposat una reducció de 6 hores i mitja respecte a l’any passat, amb un horari que no atén adequadament les necessitats dels estudiants i del públic en general.

Segons Coronado, l’horari actual inicia tard i acaba massa prompte.

Nous horaris per a la biblioteca:

Recuperació de l’horari anterior: S’estableix l’horari de l’any passat, de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:30, i els divendres de 9:00 a 20:00. Ampliació als dissabtes: Es va acordar obrir la biblioteca els dissabtes al matí, una necessitat identificada per atendre les persones que no poden acudir entre setmana. Horari especial en època d’exàmens: Es mantindrà l’horari de maig i juny de l’any passat, amb més hores d’estudi, incloent l’ampliació d’horaris durant els caps de setmana, especialment els dissabtes, per donar més temps als estudiants.

Ampliació durant l’estiu:

A més, en juliol, la biblioteca ampliarà els seus horaris a les vesprades, ja que fins ara només obria pel matí.

Amb l’aprovació d’aquesta moció, Compromís per l’Alcúdia espera que la nova mesura entri en vigor com més aviat millor, millorant així l’accés i el servei per als usuaris, especialment per als estudiants del municipi.