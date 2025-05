Naix Gent X SUECA, un nou projecte polític independent centrat en les necessitats locals

El moviment, de caràcter municipalista i centrista, es presenta com una alternativa lliure de sigles nacionals

Pretén recuperar la confiança en la política local amb gestió transparent i escolta activa



Obert a la ciutadania de Sueca, El Perelló i El Mareny que vulga sumar per al progrés del municipi

Amb la voluntat de construir una alternativa arrelada al territori i al marge de les estructures partidistes, naix Gent X SUECA (Gent per Sueca), un nou projecte polític de centre creat per veïns i veïnes de Sueca, El Perelló i El Mareny. La nova formació es defineix com un moviment compromés amb les necessitats reals de la ciutadania, que vol “dir prou” a les decisions imposades des de fora.

Amb experiència i coneixement del municipi, Gent X SUECA aposta per una gestió local transparent, pròxima i eficient, que pose al centre les famílies, la joventut, les persones majors i el teixit econòmic i social. “Treballem per una administració que escolte i actue, sense filtres ni interessos de partits estatals”, assenyalen.

Una veu pròpia per al municipi

Els promotors del projecte remarquen que la formació naix per a recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions municipals i per a defensar els interessos del poble amb valentia i criteri propi. “El futur de Sueca s’ha de construir des de Sueca”, insisteixen.

Projecte obert i participatiu

Gent X SUECA es presenta com una plataforma oberta a totes les persones que vulguen sumar-se i contribuir a fer avançar el municipi amb responsabilitat, proximitat i compromís. La iniciativa convida a “aportar idees i treballar col·lectivament” per una Sueca amb ambició i capacitat de decisió pròpia.