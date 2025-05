Rècord històric de sol·licituds per al Circuit Cultural Valencià amb un augment del 50 %

El Circuit Cultural Valencià (CCV) ha rebut 154 sol·licituds d’ajuntaments per a adherir-se al programa impulsat per la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

Esta xifra suposa un augment de més del 50 % respecte a l’edició anterior, i marca un rècord històric de participació municipal.

Per províncies, s’han registrat 79 sol·licituds de la província de València, 47 d’Alacant i 28 de Castelló. Amb esta alta demanda, es confirma l’interés creixent dels municipis en portar programació cultural de qualitat als seus veïns i veïnes.

El termini per presentar sol·licituds va finalitzar el passat 9 de maig, i cada municipi ha inclòs una proposta de programació cultural a desenvolupar en espais municipals. El CCV té com a objectiu impulsar el desenvolupament cultural i la integració territorial mitjançant una oferta artística descentralitzada.

En el procés de valoració, es prioritzarà:

La inclusió d’espectacles del catàleg del CCV finançats amb pressupost municipal.

L’existència de personal tècnic en gestió cultural a la plantilla local.

a la plantilla local. L’augment mínim del 5 % en el pressupost destinat a cultura respecte a l’any anterior.

El funcionament del programa es basa en un conveni entre l’IVC i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). L’IVC assumirà el 100 % del cost dels espectacles programats dins del CCV i sol·licitarà als ajuntaments una inversió cultural equivalent.

El conveni establix una dotació inicial de 2.420.000 €, amb un increment de 500.000 € respecte a 2024, gràcies a una aportació addicional de 300.000 €. Esta ampliació pressupostària permetrà:

Més descentralització cultural

Una millor vertebració territorial

Un impacte més gran en el sector cultural valencià

Amb estes xifres, el Circuit Cultural Valencià es consolida com una eina fonamental per fer arribar la cultura als municipis i generar noves oportunitats per al sector professional de les arts escèniques, la música i l’audiovisual valencià.