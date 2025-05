Agricultura destina 22 milions d’euros al desenvolupament local amb les ajudes LEADER 2023-2027 a la CV

Es donarà prioritat als projectes que contribueixin al fortaleciment del teixit socioeconòmic a les zones rurals.



L’ajuda màxima per projecte podrà assolir els 100.000 euros.

Agricultura llança el ‘Ticket Rural’, una nova ajuda de fins a 19.000 euros per impulsar nous autònoms a les zones rurals.

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha destinat 22.255.556 euros a les ajudes destinades a donar suport a projectes alineats amb les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP), en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PEPAC) 2023-2027, a la Comunitat Valenciana.

Aquestes ajudes, de caràcter plurianual, estan contemplades en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2023-2027 en la intervenció d’Suport per al desenvolupament local de LEADER i estan cofinançades pel fons europeu FEADER, la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

L’objecte d’aquestes ajudes es dirigeix a fomentar la creació d’ocupació, la diversificació econòmica, la innovació, la conservació i millora mediambiental i el desenvolupament econòmic i social del medi rural valencià.

Es valoraran especialment les iniciatives que impulsin la creació i millora d’empreses per a activitats no agrícoles a zones rurals, així com per a la creació d’empreses dedicades a la indústria agroalimentària o inversions per a la transformació de productes agrícoles.

També aquells projectes que incloguen el creixement i la igualtat de gènere, la participació de les dones en l’agricultura, afavorisquen la inclusió de col·lectius desfavorits, reforcen les capacitats locals, fomenten la innovació i generen un impacte positiu en el medi ambient, així com les actuacions orientades a millorar els serveis bàsics i infraestructures de les zones rurals com infraestructures de serveis bàsics locals, infraestructures recreatives o de turisme, patrimoni cultural i natural.

Com a novetat, en aquest període de programació, s’ha creat una nova ajuda per al foment de nous autònoms, anomenada ‘Ticket Rural’, destinada a persones físiques per a la creació de microempreses no agrícoles a títol individual, mitjançant una prima a tant alçat de fins a 19.000 euros, no vinculada a la justificació de cap despesa o inversió.

Podran ser objecte de subvenció aquells projectes promoguts per persones físiques i entitats públiques i privades, així com per a projectes desenvolupats pels Grups d’Acció Local (GAL), designats per la Generalitat per a l’aplicació del Desenvolupament Local Participatiu Leader de la Comunitat Valenciana.

També podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes entitats sense ànim de lucre, ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals, consorcis, empreses públiques participades per entitats locals o fundacions, així com persones de naturalesa privada (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per entitats públiques en menys d’un 25 %), agrupacions sense personalitat jurídica i persones de dret públic de base associativa i privada.

En la implementació d’aquestes ajudes, prendran part els 11 Grups d’Acció Local LEADER 2023-2027, mitjançant la seva difusió al territori, en la selecció dels projectes que es presenten i que siguin acordats amb la seva estratègia de desenvolupament local participatiu, així com en el control administratiu d’aquests projectes.

El termini per presentar-se a aquestes ajudes començarà al dia següent de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 30 d’abril de 2026. Per a més informació es pot consultar el DOGV.