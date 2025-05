Algemesí avança cap a la reconversió del Casino Liberal en un museu d’art contemporani

Algemesí farà realitat el desig històric del col·lectiu artístic local amb la reconversió del Casino Liberal en un museu d’art contemporani que amplie l’actual sala d’exposicions de L’ESART, oberta al públic en 1999 i refundada com a centre d’art contemporani al 2024.

L’anunci, fet per part del consistori el passat mes d’abril, avança un pas més cap a la realitat amb la primera visita d’inspecció de Conselleria per nomenar el Casino i la col·lecció del Centre d’Art Contemporani com a espai museogràfic.

Villar posava l’accent en la rellevància de la creació artística a Algemesí, que es remunta a artistes com Leonardo Borràs, Esteve Adam, Pellicer Pla o Silvia Castell i que creix any rere any amb l’entrada de nous artistes que engrosen el col·lectiu local i escampen el nom d’Algemesí arreu del món.

Així, amb l’ampliació de l’espai expositiu, el Centre d’Art Contemporani podrà completar la col·lecció local amb donacions nacionals i internacionals. Un projecte que, no obstant, tardarà en executar-se ja que els edificis continuen complint altres funcions després de la DANA, actuant a hores d’ara el Casino Liberal com a oficina d’atenció ciutadana.

Amb la necessitat de reconstruir físicament el Centre d’Art Contemporani, greument afectat per la riuada, Villar insisteix en la idoneïtat del moment per dissenyar un nou pla museogràfic atenent a les noves necessitats. El director de L’ESART assegura que tots els agents de la cultura contemporània en la seua expressió artística tindran un lloc on pensar i crear a Algemesí amb l’arribada del nou museu.