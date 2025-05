Carcaixent es prepara per acollir una nova edició de la fira modernista

El passat mes de gener, durant la Fira Internacional de Turisme de Fitur en la capital madrilenya, l’Ajuntament de Carcaixent va presentar, entre diverses coses i esdeveniments, el cartell de la desena edició de la Fira Modernista de Carcaixent 2025.

Tal com ja va avançar el consistori, la d’enguany serà una edició molt especial, ja que es tracta del desé aniversari d’una fira que va començar sent xicoteta i que, any a any, s’ha convertit en tot un referent dels esdeveniments modernistes a Espanya.

Juntament amb la programació de la fira modernista, durant tot el mes de maig s’estàn duent a terme tallers els dimarts i dijous per tal de fomentar la creació de vestuari i accesoris modernistes per lluirlos els dies de fira; a més a més, als propis tallers també pots arreglar les peces de roba que ja tingues d’altres anys.

La fira modernista de Carcaixent es troba principalment recolçada per una gran quantitat de voluntaris convocats any darrer any per tal de supervisar tots els esdeveniments que es porten a terme durant els tres dies de fira.

L’ajuntament de Carcaixent i la diputació de València treballen per seguir desenvolupant any darrer any noves edicions de la fira modernista, juntament amb la col·laboració de diversos col·lectius i entitats locals de la mateixa Carcaixent.