Concerts, esport, cultura i reivindicació conformen el ‘Cullera Beach Pride’ 2025

Ricky Merino, Nerea, Abril Zamora, Roi Porto i Xenon Spain encapçalen la part musical nocturna

La quarta edició se celebra els dies 13 i 14 de juny, incorpora autobusos d’anada i tornada València-Cullera i compta amb promocions hoteleres especials



El festival mostra Cullera com una ciutat diversa, oberta i plural, i la consolida com a referent LGTBIQ+

El ‘Cullera Beach Pride’ del 2025 ja ha revelat el seu cartell i programa. La quarta edició d’aquest festival LGTBIQ+ serà tot un festival gratuït de celebració per la diversitat amb música, activitats culturals i esportives, i jornades reivindicatives com a plats forts.

Així, el cap de setmana del 13 i 14 de juny, Cullera es convertirà en referent del turisme divers i inclusiu amb un calendari que contempla concerts, ‘tardeos’, fira d’associacions, esports com voleibol, ioga i fitness, paella gegant i foodtrucks, xarrades, exposicions, activitats infantils i animació, amb un esperit i ambient d’igualtat, respecte i amigable per a tota la comunitat LGTBIQ+.

Ricky Merino, Nerea, Abril Zamora, Roi Porto i Xenon Spain encapçalen aquest cartell, que el completen Liz Dust, La Tati Kieta, Sergy Kilven, Esta Tía Es Tonta, Raquel Maravilla, Caris Hilton, Cate Dj, Marta Cariñó Dj set, Papo Princess, Alexia The Night, Rita Amores i Sky Wolf.

Amb aquest festival, Cullera celebra la setmana de l’Orgull, consolida la seua aposta per una ciutat plenament oberta, diversa i plural, i afiança el ‘Cullera Beach Pride’ com a principal esdeveniment LGTBIQ+ de la Comunitat Valenciana durant la celebració de l’Orgull.

En paraules del regidor de Diversitat, Àlex Morales, «és ja la quarta edició d’un festival referent LGTBIQ+, que en tan poques edicions ja ha aconseguit consolidar-se i, com revela el cartell promocional d’enguany, fer-ho amb activitats per a tots els gustos com música i concerts en un ambient d’oci; exposicions i fira d’associacions de caire més cultural; una part esportiva per primera vegada; i amb una forta aposta reivindicativa en defensa dels drets LGTBIQ+».

Tota la programació serà al Parc de Sant Antoni, tot i que les activitats esportives també es desenvoluparan a la platja i compten amb la coordinació de l’associació LGTBI+ Samarucs.

A més, per primera vegada el festival oferirà un servei de transport entre València i Cullera d’anada i tornada per facilitar el desplaçament durant els dos dies. Una proposta que va més enllà, ja que durant el cap de setmana els hotels oferiran paquets promocionals per als assistents al festival.