Els ajuntaments comencen a aprovar la moció d’AVA-ASAJA per controlar l’excés de jabalins

La lluita contra l’excés de jabalins fa un pas endavant a la Comunitat Valenciana. A petició de l’Associació Valenciana d’Agricultors, AVA-ASAJA, la Generalitat ha actualitzat el llistat de municipis afectats per la sobreabundància de fauna salvatge.

Ara, s’incorporen 36 noves localitats de les províncies de Castelló i València, que podran accedir a les ajudes autonòmiques per a fer front a aquesta problemàtica. Amb esta ampliació, ja són 440 els municipis reconeguts com a afectats en tota la Comunitat.

Paral·lelament, diversos ajuntaments com els de Requena, Pedralba o Corbera han aprovat en ple, i per unanimitat o majoria, la moció presentada per AVA-ASAJA. Aquesta iniciativa contempla mesures urgents per controlar la població de jabalins i altres espècies com conills, cabres monteses o muflons, que provoquen greus danys agrícoles, mediambientals i fins i tot accidents de trànsit.

Les actuacions que contempla la moció estan emmarcades dins l’ordre 4/2025 de la Conselleria de Medi Ambient i inclouen ajudes per fomentar l’activitat cinegètica, adquirir gàbies trampa, i reforçar els serveis de recollida de cadàvers.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, fa una crida als consistoris per tal d’aprofitar aquestes ajudes i aplicar solucions efectives davant un problema que —diu— afecta no només al sector agrari, sinó també a la societat en general.

A més, l’organització agrària ha sol·licitat al Govern central que millore els assegurances agraris perquè cobrisquen realment els danys provocats per la fauna salvatge.

Segons dades d’AVA-ASAJA, només en 2024, les pèrdues econòmiques derivades d’esta problemàtica van superar els 50 milions d’euros a la Comunitat Valenciana.