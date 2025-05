Torna la Fira de la Tomaca del Perelló

El Perelló es prepara per a acollir una nova edició de la seua esperada Fira del Tomàquet, que enguany se celebrarà els dies 6, 7 i 8 de juny.

Es tracta d’una cita ineludible per als amants del producte de proximitat, en la qual el tomàquet del Perelló tornarà a ser el gran protagonista gastronòmic i agrícola.

Durant el cap de setmana, la majoria d’expositors oferiran productes valencians, consolidant així la fira com un aparador de la riquesa agrícola local i com un espai per a valorar la feina dels agricultors i productores de la zona.

Activitats prèvies a València: minifira al Mercat del Cabanyal

Com a avanç de la fira, del 19 al 25 de maig, el reconegut espai gastronòmic Mercader del Cabanyal, a València, acollirà una minifira dedicada al tomàquet del Perelló. Al llarg de la setmana, els diferents establiments del mercat oferiran plats on el tomàquet serà l’ingredient estrella.

A més, el pròxim 22 de maig tindrà lloc la presentació oficial de la Fira del Perelló en el mateix Mercader, en un acte obert al públic i als mitjans de comunicació.

Venda directa i contacte amb el productor

El cap de setmana del 24 i 25 de maig, la Cooperativa UNIPRO del Perelló instal·larà un estand de venda directa en el Mercader del Cabanyal. Els visitants podran accedir a tomàquet acabat de collir i conéixer de primera mà les característiques i processos de producció d’aquest referent hortofructícola valencià.

Amb aquesta programació, El Perelló i els seus col·laboradors refermen el seu compromís amb la promoció del producte de quilòmetre zero, la sostenibilitat i la identitat gastronòmica valenciana.