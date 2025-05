Universitats centralitzarà per primera vegada les llistes d’espera en l’admissió de les públiques valencianes

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació centralitzarà, per primera vegada, la gestió de les llistes d’espera en el procés d’admissió a les universitats públiques valencianes i els seus centres adscrits, a més de l’assignació de places.

La secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, ha destacat en roda de premsa que es faran nou adjudicacions centralitzades, una per setmana, amb les vacants de totes les universitats.

Aquest sistema permetrà a l’estudiantat consultar en una plataforma telemàtica la seua posició en les llistes d’espera i rebre notificacions sense dependre de cada universitat per separat, com es feia fins ara.

Segons Gómez, aquesta novetat és fruit d’un any i mig de treball conjunt entre la Conselleria i les cinc universitats públiques valencianes, amb la col·laboració dels seus serveis d’alumnat i d’informàtica. “Això suposa més seguretat i claredat per a l’alumnat i menys tràmits burocràtics per a les famílies i universitats”, ha remarcat.

Calendari de preinscripció

La preinscripció per al curs 2025-2026 s’obrirà del 16 de juny al 4 de juliol a les 14.00 h. La resolució inicial d’adjudicació de places es publicarà el 11 de juliol, moment en què l’estudiantat podrà decidir en quines llistes d’espera vol continuar. Aquest tràmit només es farà una vegada.

Les adjudicacions posteriors seran els dies: 18, 24 i 30 de juliol; 4, 11, 18 i 25 de setembre i 2 d’octubre. Després de cada adjudicació, les universitats matricularan l’alumnat i actualitzaran les vacants disponibles per a la següent ronda.

Consideració per l’alumnat afectat per la riuada

Gómez també ha anunciat mesures especials per a l’alumnat afectat per la riuada recent. Hi haurà tres convocatòries de la PAU:

Ordinària : 3, 4 i 5 de juny.

: 3, 4 i 5 de juny. Extraordinària especial (ordinària per a afectats) : 1, 2 i 3 de juliol.

: 1, 2 i 3 de juliol. Extraordinària addicional (només per als afectats): 22, 23 i 24 de juliol.

La Conselleria ha demanat a la resta de comunitats autònomes que consideren la convocatòria de juliol com a ordinària per als afectats, i segons Gómez, han obtingut una resposta positiva i unànime.

“Els menys de 500 estudiants afectats que opten per examinar-se al juliol podran accedir a universitats d’altres comunitats en igualtat de condicions, encara que formalitzen la preinscripció més tard”, ha conclòs la secretària autonòmica.