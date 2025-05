Alzira acull una nova edició de cultura als barris al cau de la Falla la Malva

Alzira acull amb gran èxit de participació a la nova edició dels tallers Bon Profit dins de la Campanya Cultura als Barris de l’Ajuntament d’Alzira.

Esta vegada ha tocat visitar el cau de la falla plaça la malva.

Un taller que esta vegada serà impartit pel reconegut xef Tomàs Blay, del restaurant Ca Tomás, el qual ens conta la recepta que cuinarà hui de manera detallada.

Tot i que el protagonista d’aquest taller és l’arròs, també hi ha lloc per a gaudir d’un bon postre, com ho és el tiramisú

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira i el Serval tenen l’objectiu, a través d’esta campanya, d’acostar la cultura als barris i de fomentar l’ús del valencià en els tallers, amb l’ús de terminologia específica i el repartiment de materials entre els assistents.

Este taller forma part del programa Cultura als Barris, cicle de tallers que no precissen d’ inscripció prèvia per poder assistir, Amb aquesta iniciativa, es pretén deslocalitzar la cultura i portar-la als barris alzirenys