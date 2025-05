Alzira és seu del projecte europeu REFRESH Erasmus+ per a impulsar actuacions per a adaptar-se al canvi climàtic

Al llarg d’esta setmana, la ciutat d’Alzira és seu de la trobada internacional del projecte REFRESH Erasmus+, sota el lema d’aprenentatge, formació i ensenyança en l’àmbit de la formació professional.

Durant tres dies, delegacions de França, Turquia i Espanya han compartit experiències i bones pràctiques en tallers i presentacions, amb l’objectiu d’impulsar noves metodologies i projectes col·laboratius.

El projecte té com a objectiu adaptar-se al canvi climàtic gràcies a la creació d’illes fresques en l’espai urbà, per a combatre la calor. Este programa europeu va començar el 1 de novembre de 2023 i s’executarà durant 30 mesos.

Es tracta d’un projecte d’associació estratègica entre 5 socis de 4 països europeus (Espanya, Portugal, Turquia i França) que compta amb un pressupost global de 400.000 €, dels quals, la ciutat d’Alzira gestionarà 94.150 €. En el cas d’Alzira, el projecte consisteix en el disseny de tres illes climàtiques en cadascuna de les ciutats participants: Alzira, París i Ankara. L’acció pilot es farà en Alzira.

L’obertura oficial d’esta trobada va tindre lloc el dimarts a càrrec de la regidora de desenvolupament econòmic, Gemma Alós, al Saló Noble de la casa consistorial. L’agenda inclou visites a llocs emblemàtics com el paratge natural de La Murta i l’Albufera de València, on els participants coneixeran una barraca tradicional i faran un passeig amb barca.

També s’ha planificat un taller pràctic per a dissenyar l’acció pilot que es desenrotllarà a Alzira, amb la implicació directa d’estudiants i entitats sòcies com la Universitat Antalya Bilim de Turquia i l’Acadèmia de Créteil de França. La trobada finalitza hui amb una reunió de gestió per a definir les pròximes fases del projecte.