Este cap de setmana Alzira serà la primera localitat per al Descens del Xúquer

El Descens Popular del Xúquer enceta la seua 5a edició este dissabte 17 de maig. Alzira serà, com cada any, la primera localitat a acollir esta cita en un recorregut de 6 km fins a Algemesí.

El descens començarà al Pont de Ferro d’Alzira a les onze del matí i acabarà al Port del Club Scooter d’Algemesí.

L’accés peatonal al punt de recepció de participants es farà des de l’Avinguda Luis Suñer d’Alzira, a l’altura de la locomotora MIKADO, d’on ix un camí que passa per baix de la carretera CV-50 per enllaçar al Camí del Malecó.

Seguint este camí, s’haurà d’agafar el primer desviament cap a la dreta per baixar fins a la ribera del Xúquer, on es trobarà el punt de recepció de visitants pròxim al punt d’embarcament. Així mateix, l’Ajuntament d’Alzira ha habilitat llocs per a aparcar a la zona de Tulell.

Les inscripcions per al descens d’Alzira estan tancades i les del recorregut entre Sumacàrcer i Antella, el 21 de juny, completes. Però encara queden oportunitats per gaudir del V Descens del Xúquer, que enguany ha ampliat el calendari a quatre dies.

El 12 de juliol, els participants realitzaran un recorregut entre Algemesí i Sueca de 10 km i el 13 de setembre, serà el torn de la aixada de 12 km des de Fortaleny fins a Cullera.