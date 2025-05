La Delegació del Govern desplega la bandera LGTBI en commemoració del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia

La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha desplegat hui la bandera LGTBI a la façana de la seua seu, al Palau del Temple, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, que se celebra el pròxim 17 de maig.

L’acte ha estat presidit per la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i ha comptat amb la participació de representants de diverses associacions LGTBI.

Bernabé ha reafirmat “el compromís del Govern amb la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI i la defensa dels seus drets, tant a nivell nacional com internacional”. En este sentit, ha assenyalat que “Espanya és un dels països amb millor entorn legal i polític per a la protecció dels drets del col·lectiu LGTBI”.

“La ciutadania necessita que els seus governants milloren la seua qualitat de vida i garantisquen la seua llibertat en una societat igualitària que els aculla i els protegisca”, ha indicat. No obstant això, ha criticat que “el Partit Popular, especialment a la Comunitat Valenciana, no sap protegir la ciutadania”.

En esta línia, ha lamentat declaracions com les de l’alcaldessa de València “que l’any passat comparava el desplegament de la bandera LGTBI amb les commemoracions de malalties”. Això, ha afirmat, “reflecteix el discurs d’una dreta reaccionària i cruel”.

Per tot això, Bernabé ha assegurat que “el Govern d’Espanya continua sent un refugi per a totes aquelles persones que volen sentir-se lliures, que volen veure ampliats els seus drets i que es veuen assenyalades per governs que no les entenen”.

Compromís estatal amb la igualtat i la protecció

La delegada ha recordat que el Consell de Ministres ha aprovat recentment un manifest contra la LGTBIfòbia, així com una Estratègia estatal per a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI, i una altra per a la inclusió social de les persones trans.

A estes mesures s’afegeixen recursos ja en marxa com el Servei 028 Arcoíris, de informació i atenció integral en drets LGTBI, disponible les 24 hores del dia durant tot l’any, i la creació de l’Autoritat Administrativa Independent per a la Igualtat de Tracte i la No Discriminació, que vetlarà pel compliment de la normativa i protegirà a les víctimes de discriminació.

També destaca el Reial decret 1026/2024, que obliga les empreses a aplicar mesures per a la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBI en l’àmbit laboral.

Finalment, Bernabé ha assenyalat que Espanya “ha alçat la veu i participa activament en la lluita contra els retrocessos” que s’estan produint tant a escala internacional com dins de la pròpia Unió Europea.