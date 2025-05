La Generalitat destaca el paper estratègic del turisme d’interior per al desenvolupament sostenible de l’activitat turística

José Manuel Camarero participa en la presentació de la Guia Temps 2025 durant l’Assemblea anual del Club de Producte Temps de Interior

El turisme d’interior va registrar en 2024 un creixement del 6,6 % en pernoctacions en hotels i del 4,3 % en allotjaments rurals

La Generalitat reforça el seu suport a les empreses ubicades en municipis en risc de despoblació

València, 15 de maig de 2025.

El secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, ha participat este dijous en la inauguració de l’Assemblea anual de l’Associació d’Empresaris del Club de Producte Temps de Interior, un esdeveniment que ha tingut lloc amb motiu de la presentació de la nova edició de la Guia Temps 2025.

Durant l’acte, en què també ha intervingut el president de l’associació, Joaquín Deusdad, s’ha posat de manifest el creixent atractiu del turisme d’interior i el seu paper clau en el model de desenvolupament turístic sostenible que impulsa la Generalitat.

Dades positives per al sector en 2024

En la seua intervenció, Camarero ha ressaltat que “el turisme d’interior és una de les claus del model de desenvolupament sostenible que defensem”, i ha celebrat les bones xifres de 2024:

Les pernoctacions en hotels d’interior van créixer un 6,6 %

van créixer un Els allotjaments rurals van registrar un increment del 4,3 %

“Estes dades demostren l’interés creixent per descobrir la cara més autèntica de la Comunitat Valenciana”, ha afirmat.

Temps de Interior, un símbol de turisme responsable

Camarero ha posat en valor el compromís del teixit empresarial de l’interior amb un turisme basat en la qualitat, la sostenibilitat i la professionalització. En este sentit, ha destacat que “Temps de Interior no és només una marca, sinó un símbol de turisme responsable que millora la vida als nostres municipis”.

Així mateix, ha explicat que des de Turisme Comunitat Valenciana es treballa per aconseguir equilibri territorial i temporal, amb l’objectiu que els beneficis socials i econòmics del turisme es reparteixen per tot el territori.

Suport a municipis en risc de despoblació

Una de les novetats destacades per Camarero ha sigut que, per primera vegada, les ajudes a empreses turístiques inclouen un criteri preferencial per a les que tenen la seu en municipis en risc de despoblació, que rebran dos punts addicionals en la valoració de les subvencions.

Un turisme que aporta vida

Per a concloure, Camarero ha reafirmat la importància de continuar apostant per un turisme de qualitat, assegurant que “allà on hi ha turisme, hi ha vida, i on està Temps de Interior, hi ha turisme de qualitat”. Ha felicitat els empresaris del sector pel seu esforç constant, destacant que el seu treball “no només busca rendibilitat econòmica, sinó també impacte social positiu per al territori”.