La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca destina 500.000 euros en ajudes per a l’erradicació i control de la bactèria Xylella fastidiosa a la Comunitat Valenciana, especialment a la província de València.

Aquestes ajudes compensatòries van dirigides als propietaris i proveïdors de material vegetal afectats per les mesures fitosanitàries obligatòries per a combatre aquesta greu malaltia de quarantena.

Es compensarà el valor de mercat de les plantes destruïdes i les despeses d’arrencada i destrucció del material vegetal, fins a un màxim de 5.000 euros per hectàrea.

Els agricultors que van sol·licitar ajuda en 2024 i no han obtingut resolució, no hauran de presentar nova sol·licitud en 2025, sempre que no modifiquen les parcel·les afectades.

El termini per a presentar sol·licituds serà d’un mes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Aquestes ajudes formen part del compromís per a protegir l’agricultura valenciana i garantir la recuperació davant la Xylella fastidiosa.