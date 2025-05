Del dia sense llum al Dia de la Llum: una apagada que encén el debat

Cada 16 de maig la UNESCO commemora el Dia Internacional de la Llum, coincidint amb l’aniversari de la primera cirurgia làser realitzada amb èxit al 1960.

Esta cita celebra els avanços a què ha portat l’estudi de la llum en àmbits com la medicina, l’energia, les comunicacions o la ciència.

A Espanya, l’apagada elèctrica viscuda el 28 d’abril va posar la llum al centre de la conversa, paralitzant el nostre dia a dia, revivant vells debats entre energia nuclear i renovables i fent trontollar tot un sistema basat en gran mesura en les tecnologies.

Tot i que el dia 28 era festiu en molts municipis de la Comunitat Valenciana, alguns establiments com els de menjar per a emportar obriren les seues portes, convertint-se en salvaguarda per a tots aquells que, no podent cuinar en casa, eixiren al carrer buscant alternatives.

L’apagada també va afectar la xarxa mòbil, deixant-nos incomunicats durant hores. Una desconnexió que es va viure de forma ben distinta segons la situació i, en molts casos, l’edat de l’interlocutor.

Mentre continua la investigació oficial sobre les causes de l’apagada, la ciutadania intenta extraure aprenentatges i reflexions, atenent a la confluència de grans esdeveniments a l’esfera política, com el debat sobre rearmament a nivell europeu.

Amb tot, un missatge es repetia en les diferents experiències de l’apagada: la necessitat de mantindre la calma davant d’estes situacions i la convicció que, estant units, podem superar-les. Així, la commemoració del Dia Internacional de la Llum ens convida a valorar i racionar el seu ús, per tal d’aconseguir un món més humà i sostenible.