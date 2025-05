Èxit de participació i compromís en la XIII Subhasta Solidària del Tomàquet del Perelló

En l’any que UNIPRO (Unió de Productors del Perelló) celebra el seu 75 aniversari, la XIII edició de la Subhasta Solidària del Tomàquet del Perelló ha reforçat el vincle entre tradició, producte local i compromís social, en una jornada marcada per l’emoció, la col·laboració i l’esperit solidari.

Com a principal novetat, la Cooperativa del Perelló ha substituït el format habitual de puja solidària per una donació directa de 6.000 euros a l’Associació d’Afectats per la DANA de l’Horta Sud, en suport a les persones damnificades per la catàstrofe del passat octubre. Els representants de l’associació, Raúl Castillo i Paula Sanchís, van agrair profundament aquest gest solidari.

La gala, celebrada a les instal·lacions de la cooperativa decorades especialment per a l’ocasió, va comptar amb la participació de restaurants i grups gastronòmics que han donat suport a la iniciativa en edicions anteriors, així com amb un nombrós públic.

David Pons, president de UNIPRO, va destacar:

“Volem que aquesta edició tinga un significat més profund. La donació directa a una causa tan pròxima a nosaltres és una manera de retornar al territori. Agraïm a totes les persones, entitats i empreses que fan possible que el tomàquet del Perelló siga un símbol de qualitat i solidaritat.”