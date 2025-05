Més de 200 escolars d’Almussafes participen en les Jornades d’Educació Vial 2025

Un total de 214 alumnes de Primària dels CEIP Almassaf i Pontet han participat enguany en una nova edició de les Jornades d’Educació Vial organitzades per la Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes.

L’activitat, desenvolupada entre els dies 7 i 13 de maig, ha combinat sessions teòriques i pràctiques impartides per dos agents de la Policia Local.

L’objectiu principal de la iniciativa és fomentar hàbits responsables, respectuosos i solidaris en matèria de mobilitat, tant com a peatons com a usuaris de bicicletes i patinets, tal com ha destacat el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Wic:

“Volem que els escolars adquirisquen hàbits vials que els siguen útils en el seu dia a dia. Per això, ensenyem no sols normes, sinó també valors relacionats amb la convivència i la responsabilitat”.

Durant els tallers, l’alumnat ha aprés aspectes essencials com l’ús correcte del cinturó de seguretat, cadiretes infantils, i la prohibició d’usar el mòbil en qualsevol tipus de vehicle. També s’ha insistit en la obligatorietat del casc i la normativa específica per a patinets elèctrics, com el respecte a les voreres o l’ús de llums per a una visibilitat segura.

Les sessions pràctiques s’han desenvolupat en circuits instal·lats als patis escolars, on les xiquetes i xiquets han pogut posar en pràctica el que han après, desplaçant-se amb patinets i bicicletes en un entorn controlat i segur. També han conegut la senyalització viària, tant vertical com horitzontal, i la importància d’atendre les indicacions dels agents de seguretat.

El regidor ha ressaltat l’enfocament adaptat a l’edat dels participants:

“Utilitzem recursos com jocs o vídeos perquè l’aprenentatge siga tan entretingut com efectiu. L’educació vial és una inversió en la seguretat del futur”.

Aquestes jornades s’emmarquen en l’aposta del consistori per la prevenció i la conscienciació des de la infància, amb altres iniciatives com les campanyes sobre l’ús segur del material pirotècnic abans de Falles.