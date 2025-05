Sanitat publica una guia per a informar i sensibilitzar sobre l’ús adequat dels medicaments

La Conselleria de Sanitat ha editat una nova guia informativa amb l’objectiu de fomentar el bon ús dels medicaments i promoure la seguretat del pacient en l’àmbit farmacèutic.

El document, que forma part de la campanya de seguretat del pacient en farmàcia, ja es pot consultar en format digital a la pàgina web de la Conselleria.

Segons ha explicat la directora general de Farmàcia, Elena Gras Colomer, durant la presentació oficial celebrada a l’Hospital General Universitari d’Elx, “la finalitat és garantir tractaments efectius, segurs i que permeten aconseguir els millors resultats en salut”.

La guia recull dotze missatges clau dirigits a pacients i usuaris, i pretén implicar-los activament en el bon ús dels fàrmacs. “Informar, sensibilitzar i empoderar els usuaris és essencial per a construir una cultura compartida de seguretat, on tant pacients com professionals treballen conjuntament en la millora de l’assistència sanitària”, ha afirmat Gras.

En l’acte també han participat el gerent del departament de salut Elx-Hospital General, Andrés Navarro; el director mèdic d’Atenció Primària, Jorge Guijarro; i els presidents dels col·legis oficials de farmacèutics de València i Alacant, Jaime Giner i Andrés García.

Contingut de la guia

La guia, que també estarà disponible en tríptics i cartells als centres sanitaris, aborda temes com:

L’automedicació responsable

La lectura i comprensió dels prospectes

La revisió periòdica dels tractaments crònics

La importància de les mesures no farmacològiques (com l’alimentació equilibrada o l’activitat física)

(com l’alimentació equilibrada o l’activitat física) L’ús de medicaments en situacions especials com l’ embaràs i la lactància

com l’ La prevenció de resistències a antibiòtics

La notificació d’efectes adversos

Els missatges de la guia han sigut presentats per Rosa Martín, farmacèutica d’Atenció Primària; Mercedes Caballero, farmacèutica comunitària; Ana Murcia, cap del Servei de Farmàcia Hospitalària del departament; i Javier Ramírez, metge de Família i Comunitària de la Direcció General de Farmàcia.

Esta iniciativa forma part del compromís de Sanitat per promoure una assistència segura, participativa i centrada en el pacient.