Sueca celebra el Dia Mundial de la Família amb una sessió de Canta Conte

Este diumenge 18 de maig, a les 18.30 hores en el Casal Jove, Sueca acollirà Olélé Moliba Makasi, una sessió especial de Canta Conte emmarcada dins del Cicle Formatiu en Igualtat i Salut Comunitària, impulsat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament.

Es tracta d’un conte musicalitzat que posa el focus en valors com el treball en equip, la creació de xarxes i el respecte mutu. La regidora Roser Viñoles ha remarcat la voluntat de fomentar la transversalitat entre departaments municipals i ha convidat les famílies i la ciutadania en general a participar en l’activitat, especialment pensada per al públic infantil.

El cicle formatiu continuarà els pròxims mesos amb tallers i xarrades sobre:

Educació emocional, memòria, cardiologia amb perspectiva de gènere, exploració mamària, educació afectiva-sexual, joc no bèl·lic i no sexista, així com accions específiques sobre bullying i ciberbullying dirigides a l’alumnat dels centres escolars de Sueca.

Una programació que aposta per la igualtat, la convivència i el benestar col·lectiu des d’una perspectiva comunitària i intergeneracional.