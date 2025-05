‘Superaliments vs. menjar brossa: la batalla nutricional’ a càrrec de la nutricionista Miranda Ferrando

El Departament de Salut de la Ribera participa per primera vegada en la campanya agroambiental de FUVAMA per fomentar l’alimentació saludable entre els escolars.

La Fundació Valenciana d’Agricultura i Medi Ambient (FUVAMA) ha comptat per primera vegada amb la col·laboració del Departament de Salut de la Ribera en les activitats realitzades a la Finca Sinyent d’AVA-ASAJA.

La nutricionista Miranda Ferrando ha ofert una xarrada titulada ‘Superaliments vs. menjar brossa: la batalla nutricional’, on ha explicat de manera didàctica com els escolars poden ser “superherois” amb hàbits saludables com menjar fruita tres cops al dia, evitar refrescos, augmentar el consum de verdures, fer esport i reduir el sucre.

Amb un “semàfor dels aliments”, s’han classificat els aliments en supersaludables (verd), moderats (àmbar) i “villans” (vermell). També s’han destacat fonts de vitamines i proteïnes, com la vitamina A (pastanaga, bròquil, pebrot), la C (taronja, maduixa, kiwi) i les proteïnes (carn, peix, ous).

Els xiquets han rebut un diploma que els acredita com a “superherois de l’alimentació saludable” i han degustat un esmorzar amb productes agraris de proximitat: fruites de temporada, suc de taronja i caqui, formatge fresc, mel, codony, pa i oli d’oliva.

El president de FUVAMA, Bernardo Ferrer, també vicepresident d’AVA-ASAJA, ha remarcat que “menjar aliments cultivats pels nostres agricultors és bo per a la salut, per a l’economia i per al territori, ja que comptem amb una agricultura respectuosa amb el medi ambient”.

Aquesta col·laboració forma part del conveni signat a finals de 2024 entre el Departament de Salut de la Ribera i FUVAMA, per promoure entre escolars i consumidors les propietats saludables dels productes agraris de la Comunitat Valenciana i fomentar la prevenció de malalties.

Altres entitats que participen en la campanya són Caixa Popular, IGP Cítrics Valencians, Consum Supermercats, DOP Kaki Ribera de Xúquer, Mutualitat Arrocera de Seguros Agromas, Corredoria de Seguros Generals Garroferals i AVA-ASAJA.