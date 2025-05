Les obres de la Piscina Municipal d’Algemesí permetran l’obertura a l’inici de la temporada estival

La instal·lació reobrirà a finals de juny després de la reconstrucció per danys ocasionats per la DANA

El projecte inclou millores en seguretat, protecció contra inundacions i renovació integral d’equipaments



La Piscina Municipal d’Algemesí reobrirà les seues portes a finals del mes de juny, coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu, després d’una completa actuació de reparació i millora a causa dels greus danys patits durant la DANA del 29 d’octubre de 2024.

Les obres, amb un cost de 383.485,92 euros, han sigut adjudicades mitjançant contracte d’emergència a l’empresa local Avant Gestió, que va iniciar les actuacions a finals de gener de 2025. Aquesta intervenció forma part del conjunt de projectes prioritaris per a la recuperació de serveis i equipaments municipals.

Millores de seguretat i prevenció d’inundacions

L’actuació no sols ha reparat les zones afectades pel fang i l’aigua, sinó que també ha incorporat mesures preventives per a futurs episodis meteorològics extrems. En este sentit, s’ha treballat especialment en la sala de màquines, situada al subsòl, on:

S’instal·larà una barrera de protecció a l’entrada

a l’entrada Es tancaran les obertures de ventilació exposades a l’exterior

exposades a l’exterior El generador de rescat per al bombeig s’elevarà 1,5 metres sobre el nivell del sòl

Renovació integral de la instal·lació

A més de les mesures de seguretat, el projecte contempla la renovació total de diversos elements, entre ells:

L’ equipament hidràulic

La tarima central

La zona de gespa artificial

La tanca perimetral

Els elements lúdics

El sistema de control d’accés

Tot plegat amb l’objectiu d’oferir una experiència segura, agradable i de qualitat per a les persones usuàries durant tota la temporada.

Declaracions institucionals

L’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacat la importància de la intervenció:

“Estem avançant a molt bon ritme i amb tota la responsabilitat que mereix esta instal·lació. La piscina d’estiu és un punt de trobada essencial per a moltes famílies, i per això hem actuat amb urgència, però també amb previsió, reforçant la seguretat per evitar que es repetisquen situacions tan greus com les que vam patir”.

Horaris de la temporada 2025

La Piscina Municipal d’Algemesí obrirà del final de juny al 31 d’agost, amb els següents horaris: