AVA-ASAJA demana ajudes directes per als agricultors afectats pel pedrisco i excloses del segur agrari

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha sol·licitat ajudes directes a les administracions, tant al Ministeri com a la Conselleria d’Agricultura, per a compensar els agricultors de cítrics i altres cultius que no han pogut contractar el segur agrari abans dels episodis de pedrisco registrats recentment.

L’organització agrària ha estat present en la Comissió Territorial de Segurs Agraris per a traslladar la seua preocupació davant una situació que ha deixat sense cobertura a molts productors, especialment després de l’eliminació de la extensió de garanties en el segur de cítrics. AVA-ASAJA defensa que molts agricultors estaven encara en període de contractació, a l’espera de tindre una estimació més real de la seua producció.

A més, han demanat una revisió del condicionat i de les normes de peritació per a garantir una cobertura real de les pèrdues. També proposen que el segur agrari siga renovable, per evitar que cap productor quede desprotegit per motius de calendari.

AVA-ASAJA ha reclamat a Agroseguro celeritat i fiabilitat en l’atenció als sinistres, així com que es tanquen els expedients i es paguen les indemnitzacions sense esperar la data de recol·lecció, en aquells casos on els danys siguen greus i evidents.

Finalment, sol·liciten la col·laboració de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) per a elaborar un estudi sobre els danys en quantitat de producció a les parcel·les de cítrics afectades.

Segons les dades facilitades per l’organització, quatre forts temporals de pedra entre abril i maig han afectat prop de 37.000 hectàrees a les províncies de Castelló i València, amb pèrdues que en alguns casos superen el 70 % o fins i tot el 100 % de la collita.