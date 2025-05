La Diputació aprova noves ajudes perquè els pobles afectats per la dana renoven els seus equips informàtics

L’àrea d’Administració Electrònica, que dirigeix el diputat Juan Ramón Adsuara, destinarà un total de 300.000 euros, que se sumen als 920.000 euros entregats en les setmanes posteriors a la tragèdia.

Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Chiva, l’Alcúdia i Paiporta són els municipis que rebran les ajudes perquè els seus sistemes informàtics tornen definitivament a la normalitat

La Diputació de València ha aprovat un nou paquet d’ajudes perquè els municipis afectats per la Dana puguen renovar els seus equips informàtics, que van quedar greument danyats a causa de les inundacions. Es tracta del tercer paquet destinat a la compra de material informàtic, després dels dos expedients d’emergència aprovats en les setmanes posteriors a la tragèdia. En total, la corporació provincial ha invertit més de 1,2 milions d’euros per ajudar que els sistemes informàtics dels pobles afectats recuperen la normalitat.

L’àrea d’Administració Electrònica, dirigida pel diputat Juan Ramón Adsuara, va contactar al febrer amb els 28 ajuntaments que es trobaven en fase 2 d’emergència. Després d’una reunió, es va detectar que encara hi havia deficiències als sistemes informàtics. Finalment, la Diputació destinarà 300.000 euros en subvencions nominatives per atendre aquestes peticions, principalment per a la compra d’ordinadors, impressores, portàtils, escàners i altres equips.

Juan Ramón Adsuara ha manifestat:

“La Diputació continua estant al costat dels ajuntaments que han patit aquesta dura catàstrofe, donant-los suport en diferents àmbits, com és el funcionament dels seus equips informàtics, una cosa bàsica per al dia a dia municipal.”

Municipis beneficiaris

Les ajudes arribaran als ajuntaments d’Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Chiva, l’Alcúdia i Paiporta.

Els dos primers paquets d’ajudes

Després del 29 d’octubre, la Diputació de València va destinar més de 200.000 euros entre el 30 d’octubre i l’11 de novembre de 2024 per cobrir les necessitats urgents d’equips informàtics a 14 municipis.

Entre el 7 i el 18 de novembre es va aprovar un segon expedient d’emergència de 714.000 euros, que es van entregar a 35 municipis per a la compra d’equips danyats. La distribució es va completar la primera setmana de desembre.

En total, la institució ha destinat més de 920.000 euros en ajudes informàtiques durant les primeres setmanes posteriors a la Dana, als quals ara se sumen els 300.000 euros del nou paquet.