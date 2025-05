Sueca nomena la seua festera major de 2025

L’acte ha servit també per a acomiadar la jove que ha ostentat el càrrec durant les festes de 2024

El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit aquest cap de setmana el tradicional acte de nomenament de la festera major de la ciutat per a l’any 2025.

Laura Gomar Llinares, qui al seu torn ha sigut també fallera major de Sueca 2025, ha fet la seua entrada entre aplaudiments, acompanyada per la seua cort d’honor, formada per Alba González Bolufer, Olga Llinares Iranzo, Laura Navarro Oliver, Núria Martí Martínez i Marta Peiró Martínez.

Acompanyades per familiars, amics i membres de la corporació municipal, han sigut rebudes una a una per l’alcalde, Julián Sáez, qui els ha imposat les bandes acreditatives, i pel regidor de Festes, Alfredo Planells, qui els ha fet entrega de rams de flors.

L’acte ha servit també per a acomiadar la festera major de 2024, Ainhoa Oltra Peiró, juntament amb la seua cort d’honor: Rocío Martínez Iranzo, Clara Ortells Lletí, Martina Aguilar Coves, Adriana López García i María Marco Solves.

En el seu discurs, Ainhoa ha expressat el seu agraïment a l’Ajuntament de Sueca, especialment a l’alcalde i al regidor de Festes, per la seua implicació, i també a les famílies i totes les persones que han fet possible “una experiència inoblidable”. Ha aprofitat l’ocasió per a felicitar les noves representants i desitjar-los un any ple d’alegries.

Per la seua part, la nova festera major, Laura Gomar, ha agraït les mostres d’afecte rebudes i ha expressat la seua voluntat de “ser una gran ambaixadora de les festes” de Sueca durant aquest any.

Finalment, l’alcalde i el regidor de Festes han remarcat el meravellós record que deixen Ainhoa i la seua cort, i han animat les noves protagonistes a viure aquest any amb intensitat i il·lusió. “Des de l’Ajuntament, farem tot el possible perquè siga un any inoblidable per a totes“, han afirmat.