Barrachina: “El Govern d’Espanya ens deixa sense aigua i, amb el bloqueig del FLA, posa en perill les inversions hídriques”

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciat públicament el que considera “una situació insostenible” per a l’agricultura valenciana, a causa del bloqueig del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per part del Govern central i dels constants retalls en el transvasament Tajo-Segura.

Segons el conseller, aquestes decisions comprometen tant el subministrament d’aigua per al regadiu com les inversions essencials en infraestructures hídriques, i suposen un “triple càstig” per als agricultors valencians.

Barrachina ha criticat que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, dependent del Govern estatal, pretenga repercutir un cost de 45 milions d’euros als regants del Xúquer i del Túria per les obres de reconstrucció realitzades després de la riuada d’octubre passat.

“El Govern d’Espanya ens nega l’aigua, bloqueja la nostra capacitat d’inversió i pretén que els regants paguen per les infraestructures que van quedar destrossades per un episodi de pluges extremes”, ha manifestat Barrachina durant la clausura d’una jornada sobre aigua, energia i digitalització organitzada per FENACORE, Grupotec i Kiwa.

Inversions de la Generalitat

El conseller ha posat en valor el compromís de la Generalitat amb una gestió eficient de l’aigua, anunciant una inversió total de 99 milions d’euros en 2025 per a millorar el sistema hídric valencià. Aquesta xifra inclou:

38,8 milions d’euros en ajudes directes a comunitats de regants

18,7 milions per a la reutilització d’aigües depurades

Actuacions en abastiment, canalització, embassaments i modernització de xarxes de distribució

Barrachina ha insistit que “les decisions sobre l’aigua no poden prendre’s de manera unilateral ni amb finalitats ideològiques”, i ha reclamat un model de gestió hídrica basat en criteris tècnics i consens territorial.

“El futur de la nostra agricultura i la sostenibilitat dels recursos hídrics només serà possible si el construïm junts, amb visió i responsabilitat compartida”, ha conclòs el conseller.