El Consell col·labora amb Paiporta, Ayora i Ademuz per atendre la declaració de la renda 2024

La Agència Tributària Valenciana (ATV) oferirà durant el mes de juny un servei d’assessorament personalitzat i gratuït per a la realització de les declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l’exercici 2024.

Aquest servei es prestarà a través d’una col·laboració amb els Ajuntaments de Paiporta, Ayora i Ademuz, que cedeixen locals municipals acondicionats amb connexió a internet i espais d’espera adequats.

El conveni aprovat pel Consell respon a situacions específiques: a Paiporta, s’actua després dels danys ocasionats per la DANA de l’octubre passat, mentre que en Ayora i Ademuz la iniciativa busca facilitar l’accés a aquest servei en municipis allunyats d’oficines liquidades.

Els punts d’atenció estaran oberts amb l’horari següent: dilluns, dimarts i dijous de 9.00 a 14.30 i de 16.00 a 19.00 hores; dimecres i divendres de 9.00 a 15.00 hores (el nombre exacte de dies es consensuarà amb cada ajuntament).

Els ajuntaments s’encarregaran de garantir la plena accessibilitat dels locals, així com les condicions necessàries per atendre els contribuents amb comoditat. La Generalitat aportarà el personal especialitzat i els recursos informàtics i materials necessaris per a la gestió.

A més d’aquests tres municipis, l’ATV habilitarà un total de 68 punts d’atenció presencial en tota la Comunitat Valenciana, distribuïts entre 31 a la província de València, 26 a Alacant i 11 a Castelló, en el marc del servei “Més a prop de tu”.

Aquest servei permetrà no només rebre assessorament, sinó també realitzar la declaració de la renda presencialment, facilitant així aquest tràmit a milers de ciutadans.