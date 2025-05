Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira celebraran els 40 anys de Bromera

Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira celebren enguany els 40 anys de Bromera en un format que recupera la part festiva que es va suspendre al 2024 per la DANA, quan els Premis es convertiren en un esdeveniment solidari que va recaptar més de 15.000 euros.

Així, després de la gala al Gran Teatre d’Alzira, la celebració continuarà amb una picadeta a La Gallera i una festa final al claustre de la Casa de la Cultura.

La gala estarà conduïda un any més per l’actriu i còmica Maria Juan i comptarà amb la participació d’artistes com Versonautas, els germans Penalba, Esther o Naida. Es mantenen també les tradicionals Jornades Culturals al mes d’octubre, que commemoraran l’Any Maria Beneyto i oferiran els més joves la possibilitat de gaudir d’una nova sessió de pòdcast literari en directe, enguany amb la col·laboració d’Alzira Ràdio.

Els originals es podran presentar en format PDF fins al 25 de juliol a les 23:59, fent-se públics els veredictes la nit del 7 de novembre, en el transcurs de la gala literària. Cal destacar que, en breus, es coneixeran també les candidatures del II Premi Didín Puig a la trajectòria cultural de persones, col·lectius o entitats, patrocinat per Caixa Popular. Des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira animen els més joves a presentar les seues obres.

Amb tot, els Premis Literaris Ciutat d’Alzira consoliden la ciutat com un referent literari, convertint-se en finestra per a tot el teixit associatiu que hi participa. Així, des de l’Ajuntament d’Alzira i Bromera han volgut agrair la col·laboració d’autors, patrocinadors, lectors, editorials i públic per acompanyar el format en la seua 37a edició.