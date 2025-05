Marciano Gómez reclama al Govern d’Espanya el desbloqueig del FLA extraordinari per a pagar subministraments sanitaris

Marciano Gómez exigeix l’activació urgent del FLA per a pagar material sanitari i farmacèutic

Segons Gómez, la manca de liquiditat pot posar en risc la prestació dels serveis sanitaris

“La Generalitat pot tindre problemes de liquiditat i la impossibilitat de generar crèdit per al pagament als proveïdors de subministraments sanitaris”.

Crítica al Govern central

El conseller ha denunciat una “actitud d’asfíxia” del Govern espanyol:

“No és una actitud contra la Generalitat, sinó contra la ciutadania valenciana i la sanitat pública”.

Gómez ha assegurat que la Comunitat ha deixat de rebre 3.000 milions d’euros, i ha relacionat aquesta situació amb el dèficit de finançament autonòmic, que segons ha afirmat, impedeix que la sanitat valenciana compte amb els recursos que necessita.

Finançament just i serveis essencials

El conseller ha remarcat que:

“Una finançament justa per a la Comunitat Valenciana es traduiria en més recursos per a la sanitat dels valencians, alacantins i castellonencs”.

Finalment, ha instat el Govern d’Espanya a aprovar el FLA extraordinari com a mesura urgent per a no posar en risc serveis essencials, com l’assistència sanitària.