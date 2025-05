Barrachina acusa a García-Page de “fer el ridícul a l’estranger” i li reclama respecte per l’aigua del sud-est espanyol

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina, ha criticat durament les declaracions del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page

Emiliano García-Page, des de Venècia ha instat el llevant espanyol a abandonar “l’estratègia de demagògia” sobre el transvasament Tajo-Segura i a centrar-se en la dessalació.

“García-Page hauria de deixar de fer el ridícul i començar a assumir que el problema de l’aigua a Espanya no es resol amb populisme, sinó amb responsabilitat i solidaritat hídrica entre territoris”, ha declarat Barrachina.

El conseller ha denunciat que el govern central “està deixant perdre l’aigua que necessiten la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia, enviant-ne més del doble del pactat amb Portugal en el tractat d’Albufeira”. Segons ha detallat, “més de 6.000 hectòmetres cúbics acaben directament a l’Atlàntic, mentre s’impedeix el seu aprofitament per al sud-est espanyol”.

En clau irònica, Barrachina ha suggerit que García-Page “potser aspira a ser ambaixador, com ho va intentar Ximo Puig a París, cedint l’aigua dels valencians per a obtenir un càrrec internacional”.

Respecte a la dessalació, el conseller ha assegurat que “no és cap alternativa real al transvasament, sinó una mesura complementària”, i ha remarcat que és “més cara, menys sostenible i absolutament insuficient per garantir l’agricultura i el proveïment d’aigua al sud-est espanyol”.

Finalment, Barrachina ha reclamat respecte per la Comunitat Valenciana i ha advertit que “no permetrem que es continue usant l’aigua com a arma política. Si García-Page vol fer carrera a l’estranger, que ho faça, però sense assecar la nostra terra i sense perjudicar la gent que manté viva la nostra agricultura”.