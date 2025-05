Carcaixent ja coneix la representat de l’exercici faller 2026

Ana Arbona Picot va assistir el dilluns 20 a una reunió que tenia lloc al casal de la falla Plaça Major, la seua comissió, com una fallera més, i va eixir, per sorpresa seua, proclamada fallera major de Carcaixent per a l’exercici 2026

La Junta Local Fallera, presidida per Claudio Guerrero, havia comptat amb la complicitat del president de la comissió i de la mare d’Ana per portar-la al casal sense saber res del que anava a ocòrrer.

Ana Arbona va ser fallera major de la seua comissió l’any 2024 i continua molt implicada en l’activitat de la falla Plaça Major. De fet, actualment exerceix com a delegada de coreografies, cavalcada i presentació, a més de delegada de joventut.

La seua familia,ha sigut l’encarregada de poder complir el somni d’Ana mantenint en tot moment el secret, una tasca que ha portat endavant tot l’entorn; les falleres majors i els presidents de totes les comissions de la ciutat, les màximes representants de l’exercici anterior, familiars, amics, els integrants de la Junta Local Fallera i la regidora de Festes i Falles, Amparo Esplugues, es reunien a la plaça Miguel Hernández per anar a donar-li la sorpresa.

El president de la Junta Local Fallera, que s’estrenava en el càrrec, va prendre la paraula per a presentar-se a Ana Arbona i formular-li la pregunta protocol·lària en aquest cas: “Vols ser la fallera major de Carcaixent?”, a la qual Ana, tot i la sorpresa, no va dubtar a respondre amb un sí rotund.

Ara queda tot un any per davant per a que Ana Arbona puga gaudir del seu somni, amb tota la il·lusió d’escollir nova tela per als trajes i preparar-se per a la gran quantitat d’esdeveniments als quals ha de representar als fallers de Carcaixent.