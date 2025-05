2024, un any marcat a Espanya per les altes temperatures i la riuada d’octubre a València

L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), ha publicat hui l’informe anual sobre l’estat del clima a Espanya durant 2024

AEMET confirma que es va tractar d’un any extremadament càlid i húmid, tot i la persistència d’una sequera de llarga duració que es va anar suavitzant en els últims mesos.

Segons l’informe, el 2024 va ser el tercer any més càlid de la sèrie històrica, només superat per 2022 i 2023. La temperatura mitjana anual a Espanya va ser de 15,1 ºC, és a dir, 1,1 ºC per damunt del valor mitjà del període 1991-2020. A més, des de 1961 fins a 2024, la temperatura mitjana ha augmentat 1,69 ºC, i els 11 anys més càlids registrats s’han produït tots en el segle XXI.

Durant l’any no es van registrar onades de fred, però sí tres onades de calor entre el 18 de juliol i el 12 d’agost, amb 22 dels 26 dies d’eixe període sota condicions d’onada de calor. També es van registrar temperatures rècord en les aigües oceàniques al voltant d’Espanya, amb una temperatura mitjana anual de 20 ºC, el segon valor més alt de la sèrie, només per darrere de 2023.

Pel que fa a les precipitacions, es van acumular 669,1 mm durant tot l’any, fet que suposa el 105 % del valor mitjà del període 1991-2020. Això el converteix en el 26é any més plujós de la sèrie i el desé del segle XXI, tot i que va ser l’any més sec de la sèrie a Canàries i també va presentar un caràcter sec o molt sec al sud-est peninsular.

Entre els episodis més destacats, sobresurt la riuada del 29 d’octubre a la província de València, provocada per una DANA (depressió aïllada en nivells alts). En aquell episodi es van batre rècords històrics de precipitació acumulada a nivell nacional:

772 mm en 24 hores a la localitat de Turís (València) .

a la localitat de . 185 mm en una hora ,

, 621 mm en sis hores ,

, 720 mm en 12 hores, duplicant en alguns casos els màxims anteriors.

L’informe també destaca que els gasos d’efecte hivernacle continuen augmentant. El CO₂ va arribar a una concentració mitjana anual de 424,3 ppm al Observatori d’Izaña (Tenerife), amb un increment de 3,4 ppm respecte a l’any anterior, la pujada més gran des de 1984.

A més, 2024 va ser l’any amb el segon menor nombre de dies de tempesta des de 1961, per darrere només de 2012, amb molt poca activitat elèctrica en mesos habituals com juliol o setembre. Les hores de sol es van mantenir en valors pròxims a la mitjana climàtica.

Este informe climàtic forma part d’una publicació anual de l’AEMET, que en 2025 arriba a la seua sisena edició, i enguany s’ha presentat en el marc de la Setmana de l’Administració Oberta, amb una retransmissió en directe a través del seu canal de YouTube.