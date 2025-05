Alzira inicia la retirada d’abocadors de vertits incontrolats a diversos punts de la ciutat

La Regidoria de Serveis per a la Ciutat posa en marxa una nova actuació per millorar la neteja urbana i promoure el civisme

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Serveis per a la Ciutat, ha iniciat hui els treballs de retirada i neteja dels abocadors incontrolats detectats en diversos punts del terme municipal.

Es tracta d’una actuació que, malauradament, ha de repetir-se periòdicament a causa del comportament incívic d’una part de la ciutadania.

Els vertits de mobles, enderrocs i altres tipus de trastos de manera descontrolada suposen un greu problema per al municipi, tant des del punt de vista ambiental com econòmic. Estes accions generen una despesa innecessària per a les arques públiques i obliguen a destinar recursos humans i materials que podrien emprar-se en altres tasques de manteniment i millora urbana.

“El que per a alguns pot semblar un acte sense importància, per a l’Ajuntament és un maldecap constant i una despesa injustificada que frena altres feines de millora urbana”, ha afirmat el regidor de Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalva. “Necessitem la col·laboració de la ciutadania per a mantindre Alzira neta i fer un ús responsable dels serveis públics”, ha afegit.

Servei gratuït d’arreplegada de voluminosos

Des de la Regidoria es recorda que està a disposició de la ciutadania el servei gratuït “Arrepleguem”, per a la recollida de voluminosos (mobles, electrodomèstics, etc.), que es pot sol·licitar telefonant al 96 241 74 54. Este servei facilita una solució còmoda i responsable per a evitar els abocaments incontrolats.

A més, es remarca que deixar trastos fora dels contenidors ofereix una imatge lamentable de la ciutat, perjudica la convivència i afecta la salubritat dels espais públics.

Crida a la responsabilitat ciutadana

L’Ajuntament fa una crida a la responsabilitat de totes i tots per tal de garantir un entorn net, digne i sostenible.

“Volem una Alzira més neta, més saludable i amb un reciclatge correcte. Una Alzira amb futur, una ciutat sostenible”, ha conclòs el regidor Montalva.