Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia demanen reunió urgent i transparència pel transvasament Tajo-Segura

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciat que el Govern ha pres una decisió unilateral i sense justificació tècnica, que afecta directament l’economia, l’ocupació i el futur de milers de famílies.

Ha criticat la falta de diàleg i consens amb les comunitats autònomes afectades, i ha assegurat que aquesta actitud és irresponsable i vulnera la transparència i el respecte institucional.

Barrachina, juntament amb els consellers de Múrcia i Andalusia, ha demanat formalment per carta una reunió urgent amb la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, i amb els responsables del CEDEX per accedir a l’informe tècnic complet i a tota la documentació que avala la modificació.

Les tres comunitats recorden que la conca del Segura depèn críticament del transvasament Tajo-Segura, i que qualsevol canvi sense alternatives ni mesures compensatòries genera incertesa i posa en risc el futur de milers d’agricultors, regants, empreses i famílies.

Barrachina ha subratllat que els regants no necessiten més incertesa ni decisions arbitràries, sinó estabilitat i planificació. Ha criticat que el Ministeri ha convertit la planificació hidrològica en un instrument polític que crea problemes en lloc de resoldre’ls.

Finalment, després de la visita al Campus de la Universitat Miguel Hernández d’Oriola, el conseller ha destacat la importància dels estudis que s’imparteixen en aquest centre per al futur del sector agroalimentari valencià, així com la necessitat de formar talent qualificat per garantir la sostenibilitat i la competitivitat del sector.