El col·legi Maristes d’Algemesí acull un concert dins del projecte de la Fundació Princesa de Girona amb motiu de la Dana

El col·legi maristes d’algemesí ha sigut escollit com a escenari per la fundació princesa de girona amb motiu del pla d’intervenció per a Joves de València

Concretament, Algemesí, ha sigut escollida per ser una localitat colpejada fortament per la dana, i per això desde la fundació oferixen aquest concert per brindar cultura i llum al municipi.

La Fundació posa en marxa aquesta setmana les sessions de mentoria i concerts educatius per a promoure el benestar emocional de l’alumnat, amb unes activitats que formen part del “Pla especial d’intervenció per a joves de València” que impulsa la Fundació amb l’objectiu de contribuir en la reconstrucció de l’ecosistema jove de la zona afectada per la DANA, a través de quatre eixos: educació, emprenedoria jove, salut i benestar i visibilitat del talent.

Amb tot, a través d'aquest Pla d'intervenció especial per a Joves de València, la Fundació Princesa de Girona posa el seu granet d'arena per a fomentar la recuperació dels municipis afectats per la DANA, fer costat a centres educatius d'aquestes zones i ajudar els joves a potenciar el seu desenvolupament professional, així com també a millorar el seu benestar emocional. Giulianna, una de les cantants que forma part d'aquest projecte, ja ha participat en diverses sessions de les que oferix la fundació.

Aquest concert de hui també contava amb la participació de Núria Hernandez, cantauora madrilenya que participa per primera vegada en esta iniciativa organitzada per la fundació.

El “Pla especial d’intervenció per a joves de València” té una duració aproximada de 10 mesos i es completarà amb una quarta línia d’actuació per a visibilitzar el talent i deixar un testimoniatge d’aquesta fase de reconstrucció de la Ribera valenciana en la qual es troben immersos els municipis afectats per la DANA, a través de la veu i el talent de joves valencians.

