El Consell habilita 26 vivendes a Alberic per a joves, majors i famílies nombroses

Camarero: “El Consell condiciona 26 vivendes a Alberic per a destinar-les als qui més ho necessiten com són els jóvens, majors i famílies nombroses”

La vicepresidenta primera i consellera de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero, ha visitat este dijous les obres de rehabilitació d’un edifici de 26 vivendes situat a l’avinguda Ribera Alta, número 10 d’Alberic, que la Generalitat està condicionant amb una inversió de més de 236.000 euros.

Segons ha assenyalat Camarero, “el Consell està treballant per a posar a disposició de la ciutadania estes vivendes, especialment pensades per a jóvens menors de 35 anys, persones majors de 60 anys i famílies nombroses, col·lectius amb més dificultats d’accés a un habitatge digne”.

A la visita han assistit també el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, el director general de Vivenda, Juan Antonio Pérez, la directora general de l’EVha, Estefanía Martínez, i l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá.

Acord institucional per a desbloquejar la situació

Esta actuació ha sigut possible gràcies a un acord entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Alberic, que ha permés donar per finalitzat el contenciós administratiu interposat pel consistori contra el Govern del Botànic per la compra de l’edifici, adquirida en desembre de 2021 a la Sareb mitjançant el dret de tanteig i retracte.

Camarero ha destacat que “gràcies a este acord s’ha pogut desbloquejar una situació heretada i agilitzar els tràmits per posar estes vivendes a l’abast de la ciutadania”.

L’alcalde d’Alberic ha valorat molt positivament la col·laboració institucional i ha assegurat que “en la línia d’escolta activa amb els nostres veïns, s’està treballant per a activar estes vivendes el més prompte possible”.

Adjudicació i criteris d’accés

Les vivendes es destinaran en règim d’arrendament assequible a famílies inscrites en el Registre de demanda de vivenda de la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits econòmics i socials establits. L’esforç de pagament del lloguer i les despeses de comunitat no haurà de superar el 25 % dels ingressos de la unitat de convivència.

Les vivendes tenen una superfície d’entre 78 m² i 132 m², amb 19 d’elles en format dúplex, i les rendes mensuals oscil·len entre 338 i 572 euros, amb opció de garatge i traster.

Rehabilitació d’elements comuns i accés a nous serveis

Els treballs actuals inclouen la reparació d’humitats al soterrani, la reposició de peces ceràmiques a la façana, la reparació de clivelles en escales, així com actuacions en vestíbuls, escales, baranes, falsos sostres, pintura i instal·lacions contra incendis. També es fa un repàs de la instal·lació elèctrica i dels ascensors.

A més, l’acord entre l’EVha i l’Ajuntament inclou la cessió gratuïta per 25 anys d’un local municipalitzat per a acollir les futures dependències de la Policia Local d’Alberic.

Impuls al parc públic de vivenda

Camarero ha recordat que, des de juny de 2023, el Consell ha adjudicat 824 vivendes a persones vulnerables, de les quals 51 han sigut per a jóvens i 63 per a majors de 60 anys. Així mateix, ha posat en valor el desenvolupament del Pla Viu, que preveu més de 2.000 vivendes protegides en construcció en 2024 en sòls públics de la Comunitat Valenciana.

“Amb accions com esta, el Consell reafirma el seu compromís amb una vivenda digna, assequible i accessible per a tots els col·lectius que més ho necessiten”, ha conclòs la vicepresidenta.