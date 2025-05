Gómez destaca l’avanç en transformació digital de les farmàcies de la Comunitat Valenciana, pioneres en la substitució del cupó precinte

La Comunitat Valenciana és la primera autonomia d’Espanya en substituir el cupó precinte pel codi digital data-matrix

Esta innovació millora la traçabilitat, seguretat i eficiència en la dispensació de medicaments i suposa un estalvi de 5 milions d’euros anuals

El conseller subratlla el paper essencial del farmacèutic com a agent de salut i la necessitat d’una col·laboració més estreta amb el sistema sanitari

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat l’avantguarda tecnològica de la xarxa de farmàcies de la Comunitat Valenciana, que han esdevingut pioneres a nivell estatal amb la substitució del cupó precinte pel codi digital data-matrix en la dispensació de medicaments.

Així ho ha afirmat durant la inauguració de les II Jornades del Llevant Farmacèutic, celebrades a Múrcia, i que han comptat amb la presència del conseller de Salut de la Regió de Múrcia, Juan José Pedreño, l’alcalde de Múrcia, José Ballesta, i els presidents dels Col·legis Oficials de Farmacèutics de València, Alacant, Castelló i Múrcia, organitzadors de l’acte.

Una implantació completada en les 2.300 farmàcies valencianes

Gómez ha explicat que la digitalització del sistema de precinte s’ha completat en les més de 2.300 oficines de farmàcia de la Comunitat Valenciana, culminant un procés iniciat en setembre de 2024 a Castelló, que després es va estendre a Alacant i València.

Esta mesura ha permés agilitzar la dispensació, reduir errors humans i millorar la traçabilitat dels fàrmacs, contribuint de manera decisiva a la seguretat del pacient. El conseller ha destacat que “ara podem saber en tot moment el recorregut d’un medicament, i actuar amb celeritat en cas d’alerta sanitària”.

A més, l’eliminació del cupó precinte redueix càrregues administratives, simplifica la facturació i genera un estalvi estimat de 5 milions d’euros anuals.

Compromís amb la innovació i lideratge sanitari

Gómez ha assenyalat que “més enllà dels beneficis tècnics, esta iniciativa simbolitza el compromís de la Comunitat Valenciana amb la innovació, la qualitat assistencial i l’adaptació als nous temps”.

També ha volgut reconéixer el paper del farmacèutic com a professional sanitari clau, afirmant que “la farmàcia és molt més que un punt de venda, és un centre d’atenció sanitària al ciutadà i un component essencial de la nostra xarxa assistencial”.

Coordinació en situacions de crisi

Durant la seua intervenció, Gómez ha fet referència a la col·laboració entre el sistema sanitari i el farmacèutic durant les inundacions del 29 d’octubre, on es van habilitar mesures extraordinàries com la dispensació de medicaments amb DNI i la pròrroga de més de 550.000 receptes cròniques.

Segons ha explicat, “les 421 farmàcies afectades per la crisi ja estan operatives, gràcies a la coordinació i suport institucional”.

Un concert farmacèutic ambiciós i integrador

Finalment, el conseller ha anunciat que la Conselleria està treballant en un nou concert amb els Col·legis Oficials de Farmacèutics, que definirà les condicions de prestació i col·laboració de les farmàcies dins del sistema sanitari públic.

En este sentit, ha reivindicat la integració de les farmàcies comunitàries, hospitalàries i rurals com a agents actius de salut, apostant per una acció multidisciplinària en benefici del pacient.

Gómez també ha aprofitat l’ocasió per reclamar davant el Govern d’Espanya una finançació justa per a la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, com a condició imprescindible per seguir desplegant polítiques sanitàries innovadores i equitatives.